Karlıova'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı - Son Dakika
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Karlıova'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, kent genelinde kapanan 281 köy yolundan 175'i ulaşıma açıldı.

Karlıova'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, kent genelinde kapanan 281 köy yolundan 175'i ulaşıma açıldı.


Bingöl genelinde etkisini gösteren kar hayatı olumsuz etkilerken, eğitime verilen ara nedeniyle çocuklar karın tadını kayarak çıkarıyor. Kar yağışının en fazla olduğu ilçelerden Karlıova'da tipinin etkisiyle kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Belediye ekipleri hem ilçe merkezinde ve kapalı olan köylerin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


İlçe merkezi ve civar köylere giderek İlçe Özel İdare ekiplerine yardımcı olduklarını söyleyen Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Son iki haftadır ciddi anlamda bir kar yağışı var. Çoğu yerde fırtınadan dolayı 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı var, aralıksız bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sadece ilçe merkezi değil aynı zamanda çoğu köylerin yolu kapalı biz de belediye olarak özel idareye de yardım ediyoruz. Hasta taşıyoruz, hasta getiriyoruz. Kısıtlı imkanlarla her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.


Yine kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerden olan Solhan'da da eğitime ara verilmesinin ardından çocuklar trafiğe kapalı alanda kayarak karın tadını çıkardı. Ortaokul öğrencisi Ömer Moiz, "Solhan'da çok kar yağdığı için okullar tatil edildi. Biz de arkadaşlarla birlikte kayak yapıyoruz, keyfini çıkarıyoruz karın" dedi.


Öte yandan valilik koordinesindeki İl Özel İdare ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarından 175'inin ulaşıma açıldığını ve 106 köy yolunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - BİNGÖL

Karlıova, Solhan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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