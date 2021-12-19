Karlıova'da kar kalınlığı 50 santime ulaştı, 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

- Karlıova'da kar kalınlığı 50 santime ulaştı, 30 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki etkisini gösteren kar, 50 santime ulaşırken 30 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı kuzey ilçesi Karlıova'da dün beri etkisini gösteren kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Yer yer 50 santime ulaşan kar nedeniyle ilçeye bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekiplerinin, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

İlçe merkezinde de etkisini gösteren kar nedeniyle araçların birçoğu kar altında kalırken, esnaf da kürek yardımıyla işyerinin önünü temizledi.

İlçenin adına yakışır bir kar yağışı olduğunu dile getiren Behçet Bingöl, "7-8 yıldır böyle bir kar görmedik, Karlıova'ya ismine yakışır bir kar yağıyor. 50 santime yakın bir yağış oldu" dedi.