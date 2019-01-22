Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Kamyonlarla İlçe Dışına Taşınıyor

Karlıova'da Kar Kamyonlarla İlçe Dışına Taşınıyor

1 saat önce

Bingöl'ün kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde belediye ekipleri biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Karlıova'da Kar Kamyonlarla İlçe Dışına Taşınıyor, System.String[]
Bingöl'ün kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde belediye ekipleri biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Karlıova'da kar ve tipi nedeniyle birçok mahalle ve sokakta yollar ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile toplayarak, kamyonlarla şehir dışına taşıyor.


Belediye Başkanı Veysi Bingöl, yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin çalışmasıyla yolların ulaşıma açıldığını ifade eden Bingöl, "Çarşı merkezinde de iş makinelerinin topladığı kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Karla mücadele çalışmalarımızda özellikle bizlere yardımcı olan ilçe sakinleri ve araç sürücülerine teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:39 Kaynak: AA

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