Karlıova'da kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
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Karlıova'da kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, her gün 900 ton kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Karlıova'da kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, her gün 900 ton kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü yerleşim yerleri arasında 12 bin nüfuslu Karlıova da bulunuyor. Adını yoğun kar yağışından alan ilçe, bu kış yine beyaz örtüyle kaplandı.

Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, yaptığı açıklamada, son günlere etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda biriken karın ulaşımda sıkıntıya neden olduğunu söyledi.

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmasını yoğunlaştırdığını anlatan Bingöl, "Caddelerdeki karı iş makinesiyle kamyonlara yüklüyoruz, ardından ilçe dışına taşıyoruz. 10 gündür devam eden çalışmalarda yaklaşık 9 bin ton karı ilçe dışına döktük." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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