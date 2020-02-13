Karlıova'da kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, her gün 900 ton kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü yerleşim yerleri arasında 12 bin nüfuslu Karlıova da bulunuyor. Adını yoğun kar yağışından alan ilçe, bu kış yine beyaz örtüyle kaplandı.

Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, yaptığı açıklamada, son günlere etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda biriken karın ulaşımda sıkıntıya neden olduğunu söyledi.

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmasını yoğunlaştırdığını anlatan Bingöl, "Caddelerdeki karı iş makinesiyle kamyonlara yüklüyoruz, ardından ilçe dışına taşıyoruz. 10 gündür devam eden çalışmalarda yaklaşık 9 bin ton karı ilçe dışına döktük." dedi.