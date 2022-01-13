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KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR - Son Dakika

KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR

13.01.2022 09:22

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Karlıova Belediyesi Personel Şefi Önder Bingöl, günlük 100 kamyona yakın karı ilçe dışına taşıdıklarını belirtti.

Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Ekipler, 3 kar küreme aracı ve 2 kamyon ile sabahın erken saatlerinde başlayıp, gece yarılarına kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Zor şartlar altında karla mücadele ettiklerini söyleyen Karlıova Belediyesi Personel şefi Önder Bingöl, "Sadece bugünlük 100 kamyona yakın kar, ilçe dışına taşınıyor. Karlıova'da kar taşınmadığı zaman esnafımız ve vatandaşlarımız çok mağdur oluyor. Ekip olarak karın fazla birikmemesi için aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR
KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLIOVA'DA KAR, KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR - Son Dakika
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