Karlıova'da kar kamyonlarla taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlıova'da kar kamyonlarla taşınıyor - Son Dakika

Karlıova'da kar kamyonlarla taşınıyor

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar, belediye ekipleri tarafından toplanıp kamyonlarla ilçe dışına dökülüyor.

Karlıova'da kar kamyonlarla taşınıyor, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar, belediye ekipleri tarafından toplanıp kamyonlarla ilçe dışına dökülüyor.


Kışı en sert geçiren yerlerden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde beklenen kar yağışı geçte olsa etkili oldu. İlçeyi beyaza bürüyen karın kalınlığı merkezde 30 santimi aştı. Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından kepçelerle toplanan kar, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına dökülüyor.


Kar temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten belediye araç sorumlusu Hüseyin Doğan, "Bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilçemizde de bayağı yoğun bir kar yağdı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar temizleme çalışmalarını 7/24 özverili bir şekilde yürütüyoruz" dedi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek

Son Dakika Haberleri
16:57 Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı - Son Dakika
16:57 Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika
16:56 Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
16:54 Gurbet özlemi kitap yazdırdı - Son Dakika
16:50 MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor - Son Dakika
15:52 MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
14:26 İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 17:07:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karlıova'da kar kamyonlarla taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]