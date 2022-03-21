KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI - Son Dakika
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KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI

21.03.2022 12:59

BİNGÖL, Karlıova'da etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde biriken kar yığınlarını temizlemek için Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmasını sürdürürken, jandarma ekipleri de yol açma çalışmalarına katıldı.

BİNGÖL, Karlıova'da etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde biriken kar yığınlarını temizlemek için Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmasını sürdürürken, jandarma ekipleri de yol açma çalışmalarına katıldı.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde çalışmalarına devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin ilçe merkezindeki kar yığınlarını temizleme çalışması sürerken İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kar küreme aracı da devreye sokularak çalışmalara katıldı.

Dayanışma içerisinde bir çalışma yürütüldüğünü belirten belediyenin Zabıta Müdürü Metin Bingöl, 21 Mart'tayız ve halen 2 metre kar var. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bazen köy yollarına yardıma gidiyoruz. Yolda kalan araçlara yardıma gidiyoruz. Bugün de yoğunuz ve Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri kar küremede bizlere destek çıkıyor dedi.

KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI
KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI
KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI
KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI
KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI
KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI
KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI
KARLIOVA'DA KAR KÜREME ÇALIŞMASINA JANDARMA DA KATILDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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