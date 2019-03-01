Karlıova'da Kar Manzaraları
23 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı ve tipiden sonra güneşli havada güzel görüntüler oluştu.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde, kar yağışı ve tipiden sonra güneşli havada güzel görüntüler oluştu.
Yurt genelinde kar yağışının yoğun görüldüğü Karlıova'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kırsalda kar kalınlığı yer yer iki metreye ulaşırken ilçede tipi de etkisini sürdürüyor. Güneşli
havayı fırsat bilen vatandaşlar küreklerle evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Çocukların kartopu oynadığı ilçede kartpostalı andıran görüntüler oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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