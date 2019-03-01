Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Manzaraları

Karlıova'da Kar Manzaraları

23 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı ve tipiden sonra güneşli havada güzel görüntüler oluştu.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı ve tipiden sonra güneşli havada güzel görüntüler oluştu.

Yurt genelinde kar yağışının yoğun görüldüğü Karlıova'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kırsalda kar kalınlığı yer yer iki metreye ulaşırken ilçede tipi de etkisini sürdürüyor.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar küreklerle evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Çocukların kartopu oynadığı ilçede kartpostalı andıran görüntüler oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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