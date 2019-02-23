Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Tekrar Etkisini Gösterdi

Karlıova'da Kar Tekrar Etkisini Gösterdi

21 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı bugün tekrar etkisini göstermeye başladı.

Karlıova'da Kar Tekrar Etkisini Gösterdi, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı bugün tekrar etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde ara ara karla karışık yağmur etkili olurken, Karlıova'da da ise kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle kısa sürede araçların üzeri ve açılan yollar tekrar karla kapandı. Bingöl ile Erzurum'u birbirine bağlayan güzergah ise kuş bakışı ayrı bir güzel görüntü oluşturdu.

Yaklaşık 1 hafta önce etkisini yitiren kar yağışının ilçede bugün tekrar başlaması ile vatandaşlar hem araçlarını hem de iş yerlerini önünü temizleyerek güne başladı.

2 aydır sürekli kar yağdığını belirten vatandaşlar, günlerinin karla mücadele ile geçtiğini aktardı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:17 Kaynak: İHA

Bingöl, Karlıova, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti Beklenen Kar Türkiye'ye Kırklareli'den Giriş Yaptı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var Ki Kanınız Donar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:38:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Tekrar Etkisini Gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]