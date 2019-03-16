Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Temizleme Çalışması

Karlıova'da Kar Temizleme Çalışması

10 dakika önce

Karlıova ilçesinde 4 aydan bu yana etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışması başlatıldı.

Karlıova'da Kar Temizleme Çalışması, System.String[]
Karlıova ilçesinde 4 aydan bu yana etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışması başlatıldı.

Karlıova ilçesinde etkisini yitiren kar yağışının ardından vatandaşlar, biriken karları temizliyor.


İlçeye bağlı ulaşıma kapanan tüm köy yolları ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Belediye çalışanı Yaşar Kara, 4 ay sonra istirahat ettiklerini belirterek, "Bu yıl çok çetin bir kış geçirdik. Kasım ayından bu yana aralıksız karla mücadele ettik. Son günlerde havanın normale dönmesiyle rahat bir nefes aldık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Karlıova, Kar, Güncel
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