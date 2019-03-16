Karlıova'da Kar Temizleme Çalışması

Karlıova ilçesinde 4 aydan bu yana etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışması başlatıldı.

Karlıova ilçesinde 4 aydan bu yana etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışması başlatıldı.



Karlıova ilçesinde etkisini yitiren kar yağışının ardından vatandaşlar, biriken karları temizliyor.





İlçeye bağlı ulaşıma kapanan tüm köy yolları ekiplerin çalışması sonucu açıldı.



Belediye çalışanı Yaşar Kara, 4 ay sonra istirahat ettiklerini belirterek, "Bu yıl çok çetin bir kış geçirdik. Kasım ayından bu yana aralıksız karla mücadele ettik. Son günlerde havanın normale dönmesiyle rahat bir nefes aldık." dedi.

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