Karlıova'da kar temizliği devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Karlıova'da kar temizliği devam ediyor - Son Dakika

Karlıova'da kar temizliği devam ediyor

6 saat önce

Karlıova'da kar temizliği devam ediyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, baharın kendini hissettirmesiyle cadde ve sokaklarda kalan son karları temizliyor.

Karlıova'da kar temizliği devam ediyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, baharın kendini hissettirmesiyle cadde ve sokaklarda kalan son karları temizliyor.

Kış ayların en çetin geçtiği Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden olan Karlıova'da, kar temizliği belediye ekiplerince devam ediyor.Şubat ayı sonuna kadar kar yağışının etkili olduğu ilçede karla mücadelede yoğun bir çalışma yürütülüyor.Belediye ekipleri ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında kalan son karları kamyonlarla birlikte ilçe dışına taşıyarak genel temizlik yapıyor.

Kış aylarının son günleri olduğuna işaret eden görevlilerden Turan Eroğlu, "Mart'ın ortalarında olmamıza rağmen hala karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Gerek sokak aralarında gerekse çarşı merkezinde birikmiş olan karları, ilçe dışına çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

Karlıova'da kar temizliği devam ediyor

Karlıova, Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 20:18:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karlıova'da kar temizliği devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]