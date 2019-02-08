Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Tepeleri, Evlerin Boyuna Ulaştı

Karlıova'da Kar Tepeleri, Evlerin Boyuna Ulaştı

43 dakika önce

Karlıova'da kar tepeleri, evlerin boyuna ulaştı Bingöl'de en çok kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde, bazı evlerin kenarlarında oluşan kar tepeleri çatıya kadar yükseldiBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, bazı yerlerde kar...

Karlıova'da kar tepeleri, evlerin boyuna ulaştı
Bingöl'de en çok kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde, bazı evlerin kenarlarında oluşan kar tepeleri çatıya kadar yükseldi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, bazı yerlerde kar tepeleri evlerin boyuna ulaştı.
Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde belirli aralıklarla yağan kar hayatı çok etkilemezken, özellikle Karlıova ve Yedisu'da ise yaşam şartlarını zorlaştırıyor. Yaklaşık 50 gündür belirli aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi geçti.
En çok kar yağışının etkili olduğu Karlıova'da kar tekrar etkisini gösterdi. Kar yağışının sürdüğü ilçede bazı müstakil evlerin çatılarından temizlenen önceki karlarla birlikte kar tepeleri oluştu. Evlerin boyuna kadar geldiği kar tepeleri nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşamaya başladı. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri ilk günden itibaren karla mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor.
Öte yandan Yedisu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçede etkili olan kar nedeniyle bazı vatandaşlar evlerine gelip gidecek yolları kürekle açmaya çalıştı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi de Bingöl'ün merkez ve ilçelerinde gün boyu kar yağışı beklendiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:27 Kaynak: İHA

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