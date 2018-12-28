Karlıova'da Kar ve Tipi Etkili Oluyor
39 dakika önce
Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor Vatandaşlar hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yiyecek bırakıyorBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, vatandaşlar da hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakıyor.
Karlıova
'da kar ve tipi etkili oluyor
Vatandaşlar hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yiyecek bırakıyor
BİNGÖL - Bingöl
'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, vatandaşlar da hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine son yılların en çok kar yağışı gerçekti. 3-4 gündür etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde 30 ile 40 santim arası olan kar, yüksek noktalarda 1 metreye ulaştı. Bazı vatandaşlar, hayvanlarının aç kalmaması için dışarıya yiyecek ve yem bırakıyor.
Karlıova ile Erzurum
'un arasında da kar ya ve tipi etkili oluyor. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda, iş makineleri aralıksız çalışarak yolu açık tutmaya çalıştığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:13 Kaynak: İHA
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