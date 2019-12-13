Karlıova'da kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlıova'da kar yağışı - Son Dakika

Karlıova'da kar yağışı

7 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Karlıova'da kar yağışı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin tamamını beyaza bürürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sabah iş yerini açan esnaf kar temizliği yaptı. Karın tadını her zaman olduğu gibi okula giden çocuklar çıkardı. Karın yağmasından dolayı mutlu olduklarını belirten çocuklar, kar yağışını özlediklerini söylediler.


Geçen yıl kar yağışından dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getiren ilçe sakinlerinden Tekin Özyıldırım, "Geçen seneki gibi olmaz inşallah, bu sene az yağar. Kardan dolayı bunaldık ve mağdur olduk. İnşallah bu sene öyle olmaz" dedi.


Öte yandan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yolunun bulunmadığını bildirdi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TAVUK DÖNER AÇIKLAMALARI NEDENİYLE PROF. DR. CANAN KARATAY'A SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:15 Adalet Bakanı Gül: "Bizim, Kürt kardeşlerimizin evinin önüne çukur kazan teröristlerle mücadelemiz... - Son Dakika
19:15 AZERİ İŞADAMI ETİMAD İSMAYİLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA GÖRÜLDÜ - Son Dakika
19:14 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:12 TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki - Son Dakika
19:07 AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut istifa etti - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karlıova'da kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]