Karlıova'da kar yağışı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin tamamını beyaza bürürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sabah iş yerini açan esnaf kar temizliği yaptı. Karın tadını her zaman olduğu gibi okula giden çocuklar çıkardı. Karın yağmasından dolayı mutlu olduklarını belirten çocuklar, kar yağışını özlediklerini söylediler.



Geçen yıl kar yağışından dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getiren ilçe sakinlerinden Tekin Özyıldırım, "Geçen seneki gibi olmaz inşallah, bu sene az yağar. Kardan dolayı bunaldık ve mağdur olduk. İnşallah bu sene öyle olmaz" dedi.



Öte yandan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yolunun bulunmadığını bildirdi. - BİNGÖL