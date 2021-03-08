BİNGÖL Karlıova'da kar yağışı - Son Dakika

"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

Karlıova'da kar yağışı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları beyaza büründü.

Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları karla kaplandı. Sabah saatlerinde karla uyanan ilçe sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ve kaymakamlık ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla yollarda çalışma başlattı.