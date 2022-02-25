Karlıova'da kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü - Son Dakika

Karlıova'da kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yeniden etkili oldu, ilçe tamamen beyaza büründü.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da kar gitti derken yeniden etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar sabaha kadar sürdü. Yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, ilçe tamamen beyaza büründü. Yeni güne karla uyanan ilçedeki esnaflar kürekle kar temizliği yaparken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karı attı.

Bu sene karın bereketli olduğunu belirten vatandaşlardan Ali Bulki, "Dün akşamdan beri bayağı bir kar yağdı, sabaha karla uyandık. Yaklaşık 20 santime kadar yağdı. İnşallah bu sene kar bereketli olur, kuraklık sıkıntısı çekmeyiz diye düşünüyorum" dedi.