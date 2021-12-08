Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün kuzey ilçelerinden biri olan yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı başladı. Yer yer 5 santimetreyi aşan kar, ilçenin büyük bir kısmını beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.