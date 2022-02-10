Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da kar yağışı devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar, ilçeyi yeniden beyaza bürüdü. Yeni güne yine kar yağışı ile uyanan ilçe sakinleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı gördü. İlçede kar nedeniyle araçların bazıları kar altında kalırken, esnaf da işyerinin önünde kar temizliği yaptı.

Kar yağışının 2 aydır aralıklarla devam ettiğini belirten vatandaşlardan Ali Bulki besicilerin bu dönemlerde zorlandığını belirtti.