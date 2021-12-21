Üye Girişi
Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

21.12.2021 13:15

Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da, yoğun kar nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da, yoğun kar nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 16 köy ile ilçelerden Adaklı'da 13, Genç'te 7, Karlıova'da 11, Solhan'da 11, Yayladere ve Yedisu'da 1'er köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il genelinde 3 kar küreme, 2 kar savurma, 19 greyder, 25 kepçe ve 110 personel ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da bir haftadır devam eden kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı, eğitime dün ve bugün ara verilen ilçede, bazı tek katlı evler ile araçlar kara gömüldü.

Kar nedeniyle kapanan Erzurum- Bingöl kara yolu, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılırken, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Siirt

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar yağışı ve tipiden dolayı 29 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Şirvan'da 12, Pervari'de ise 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Batman

Kar nedeniyle Batman'ın Sason ilçesinde 3 köy ve 16 mezra ile Kozluk ilçesinde 2 köy ve 3 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ

Elazığ'da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının devam ettiği ilçelerden Kovancılar'da 7, Sivrice'de 5, Baskil ve merkezde 1'er köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler dün Karakoçan ilçesinde kar nedeniyle kapanan 14 köy yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin köy yollarının açılması için çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:52 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi?
13:51 Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
13:44 Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış
13:43 Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler
13:41 Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!
13:34 Yaşlanmanın çaresi uzayda aranacak! Uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı
13:32 Talihsiz adam kafasının üzerine düşmüş şekilde bulundu! Cesedi görenler telefona sarıldı
13:30 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı?
13:02 Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!
12:56 Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi?         
13:52
Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış         
13:45
Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü! Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!         
13:42
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 14:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement