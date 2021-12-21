Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Bingöl, Siirt, Batman ve Elazığ'da, yoğun kar nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 16 köy ile ilçelerden Adaklı'da 13, Genç'te 7, Karlıova'da 11, Solhan'da 11, Yayladere ve Yedisu'da 1'er köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il genelinde 3 kar küreme, 2 kar savurma, 19 greyder, 25 kepçe ve 110 personel ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da bir haftadır devam eden kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı, eğitime dün ve bugün ara verilen ilçede, bazı tek katlı evler ile araçlar kara gömüldü.

Kar nedeniyle kapanan Erzurum- Bingöl kara yolu, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılırken, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Siirt

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar yağışı ve tipiden dolayı 29 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Şirvan'da 12, Pervari'de ise 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Batman

Kar nedeniyle Batman'ın Sason ilçesinde 3 köy ve 16 mezra ile Kozluk ilçesinde 2 köy ve 3 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ

Elazığ'da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının devam ettiği ilçelerden Kovancılar'da 7, Sivrice'de 5, Baskil ve merkezde 1'er köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler dün Karakoçan ilçesinde kar nedeniyle kapanan 14 köy yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin köy yollarının açılması için çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.