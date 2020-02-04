Karlıova'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi - Son Dakika
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Karlıova'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Karlıova'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve bağlı köylerde tüm okullar, yarın tatil edildi.

İlçede, bugün de okullar tatil edilmişti.

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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