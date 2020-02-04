Karlıova'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi - Son Dakika

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Karlıova'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
6 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:24 Kaynak: AA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve bağlı köylerde tüm okullar, yarın tatil edildi.
İlçede, bugün de okullar tatil edilmişti.
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