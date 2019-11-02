Karlıova'da kara yakalanan sürücüler yolda kaldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda mahsur kaldı.

?Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerine dün gece saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Yağış nedeniyle çok sayıda araç kış lastiği kullanmadıkları için Karlıova- Erzurum karayolu Herdu Deresi mevkisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yapılan yol temizleme çalışmasının ardından mahsur kalan araçları kurtardı.