Karlıova'da Karayoluna Çığ Düştü; 30'a Yakın Araç Mahsur Kaldı
58 dakika önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken 30'a yakın araç mahsur kaldı.
Karlıova- Yedisu
ilçeleri karayolundaki Kayapınar
köyü yakınlarında 3 ayrı noktaya çığ düştü. Çığın düştüğü sırada karayolundan geçen araçların büyük tehlike atlattığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ve hasarın yaşanmadığı öğrenildi. Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, 30'a yakın araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışma başlattığı bildirildi.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:11 Kaynak: DHA
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