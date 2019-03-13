Karlıova'da Karayoluna Çığ Düştü; 30'a Yakın Araç Mahsur Kaldı (2)
1 saat önce
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIKarlıova-Yedisu ilçeleri karayolunda çığ düşmesiyle yolda mahsur kalan sürücülerin yaptıkları ihbar üzerine Bingöl 84'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Karlıova- Yedisu
ilçeleri karayolunda çığ düşmesiyle yolda mahsur kalan sürücülerin yaptıkları ihbar üzerine Bingöl
84'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları 2 saatlik çalışmanın ardından karayolu ulaşıma açılmasıyla mahsur kalan 30'a yakın araç bölgeden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:35 Kaynak: DHA
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