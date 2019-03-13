Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Karayoluna Çığ Düştü; 30'a Yakın Araç Mahsur Kaldı (2)

Karlıova'da Karayoluna Çığ Düştü; 30'a Yakın Araç Mahsur Kaldı (2)

1 saat önce

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIKarlıova-Yedisu ilçeleri karayolunda çığ düşmesiyle yolda mahsur kalan sürücülerin yaptıkları ihbar üzerine Bingöl 84'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Karlıova'da Karayoluna Çığ Düştü; 30'a Yakın Araç Mahsur Kaldı (2), System.String[]
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karlıova- Yedisu ilçeleri karayolunda çığ düşmesiyle yolda mahsur kalan sürücülerin yaptıkları ihbar üzerine Bingöl 84'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları 2 saatlik çalışmanın ardından karayolu ulaşıma açılmasıyla mahsur kalan 30'a yakın araç bölgeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:35 Kaynak: DHA

Bingöl, Yedisu, Karlıova, Güncel
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