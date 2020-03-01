Karlıova'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlıova'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Karlıova'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

17 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köy yolunda araçları kara saplanan 5 kişiyi Özel İdare ekipleri kurtardı.

Karlıova'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köy yolunda araçları kara saplanan 5 kişiyi Özel İdare ekipleri kurtardı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede Ömer Ceylan yönetimindeki 55 PD 999 plakalı otomobil, kar ve tipi dolayısıyla Taşlıçay köyü yolunda kaldı.

Durumun iletilmesi üzerine Özel İdare ekipleri, iki saatlik çalışma sonucunda 5 kişinin bulunduğu araca ulaştı.

Mustafa Sönmez, köyde rahatsızlanan anne ve bebeğini Karlıova Devlet Hastanesine götürdüklerini, tedavinin ardından da köye dönmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Yoğun kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldık. İki saat bekledik. Özel İdare ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldık." diye konuştu.

Karlıova, Taşlıçay, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Suriye'de aldığı başarılı sonuçlarda payı olan isimlerden biri de Selçuk Bayraktar
Son Dakika: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu Esed'e 9 yılın en ağır darbesinin vurulmasının ardından muhalifler: Türkiye böyle devam ederse biz beldeleri yürüyerek alırız Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı

Son Dakika Haberleri
10:34 Pınar Altuğ'dan 34 şehidimiz için takipçilerine çağrı: Yeme, içme, kutlama paylaşımları yapmayalım
08:28 Zeynep Casalini, Bodrum'dan İstanbul'a taşınıyor
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 11:03:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karlıova'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]