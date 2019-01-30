Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kardan Kapanan Karakol Yolu Açıldı

Karlıova'da Kardan Kapanan Karakol Yolu Açıldı

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun kar nedeniyle kapanan yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı.

Karlıova'da Kardan Kapanan Karakol Yolu Açıldı, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun kar nedeniyle kapanan yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı.

Karlıova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kaynarpınar köyünde bulunan jandarma karakolunun yolu, kar ve tipiden dolayı 19 gün önce kapandı. Yolun kapalı olması nedeniyle karakoldaki görevlilerin ihtiyaçları helikopterle sağlanırken, 3 kilometrelik yolun açılması için Karlıova Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipinin durmasının ardından ekiplerin harekete geçtiğini anlatan İlçe Özel İdaresi Müdürü Bayram Sünbül, kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığını ve ekiplerin zorlu çalışmalarıyla karakol yolunun dün gece itibarıyla açıldığını söyledi. Sünbül, ekipler bölgeye gittiklerinde yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğünü ifade ederek, "Bizler de tipinin durmasını bekledik. Hafta sonundan itibaren karakolumuzun yolunu 2 ekiple, 4 gün boyunca, gece- gündüz demeden çalışarak açmayı başardık. Bu konuda tüm arkadaşlarımı gösterdikleri yoğun çaba ve özveriden dolayı kutluyorum" dedi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:58 Kaynak: DHA

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