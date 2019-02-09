Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Karla Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

Karlıova'da Karla Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan kar hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezinde belediye ekipleri 2 aydır karla aralıksız mücadele ediyor.

Karlıova'da Karla Mücadele Aralıksız Devam Ediyor, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan kar hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezinde belediye ekipleri 2 aydır karla aralıksız mücadele ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaklaşık son 20 yılın en çetin kışı yaşanıyor. İlçede 2 ay önce yağmaya başlayan kar, etkisini belirli aralıklarla halen sürdürüyor. Kar ilçenin yüksek noktalarında 3 metreye ulaştı. Kırsalda hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının ilçe merkezinde de belediye ekiplerini zorluyor. Ekipler her gün sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak karla mücadele çalışması yapıyor. Karlı yollar kürünerek temizlendikten sonra toplanan kar, kepçelerle kamyonlara yükleniyor. Günlük ortalama 70-80 kamyon kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Bu yılın bereketli geçtiğini belirten Vatandaşlar, ilçede son 20 yılın en çetin kar yağışlı kışını yaşadıklarını ifade etti. Belediye ekiplerinin karla mücadelesinin ilk defa bu kadar uzun sürdüğünü belirten Belediye Zabıta Amirliği görevlisi Yaşar Kara, 2 ayı aşkın süredir oluşturulan karla mücadele ekiplerini çalıştığını aktardı.

Hava durumunu da yakından takip ettiklerini dile getiren Kara, sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını, zaman zaman da köy yollarının açılmasına destek olduklarını dile getirdi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

Bingöl, Kar, Karlıova, Güncel
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