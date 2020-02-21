Karlıova'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Karlıova'da karla mücadele sürüyor

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karlıova'da karla mücadele sürüyor, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.


Bingöl'de kış aylarının en çetin geçtiği Karlıova ilçesinde, geçtiğimiz hafta yoğun olarak etkili olan kar yağışının ardından başlatılan çalışmalar belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Mahalle ve ana caddelerde kar temizliği yapan belediye ekipleri, hem toplanan karları ilçe dışına taşıyor hem de soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizliyor.


Şuana kadar bin kamyon kardan fazlasının ilçe dışına taşındığını aktaran Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Son birkaç gündür yağışların olmaması nedeniyle ve havanın ısınmasıyla beraber sokaklarda, caddelerde ve mahalle aralarında buz sarkıtlarını temizlemeye çalışıyoruz. Şuana kadar binin üzerinde ilçe dışına kamyonlarla kar taşıdık, taşımaya devam ediyoruz. Eğer kar yağışı olmazsa bir hafta içinde kar temizliğini bitiririz ve bahara hazırlık yaparız"dedi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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