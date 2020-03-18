Karlıova'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Karlıova'da karla mücadele sürüyor

6 saat önce

Karlıova'da karla mücadele sürüyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Mart'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, yoğun olarak karla mücadele çalışması yapıyor.

Karlıova'da karla mücadele sürüyor, System.String[]

Karlıova'da karla mücadele sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Mart'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, yoğun olarak karla mücadele çalışması yapıyor.

Baharı beklerken Meteoroloji'nin uyarısının ardından kar yağışının 2 gün etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele başladı. Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler, karla mücadele çalışmaları kapsamında mahalle ve sokakları temizlerken, İlçe merkezinde de yoğun mesai harcayarak kamyonlarla ilçe dışına kar taşıyor.

Çarşı merkezinden 70-80 kamyon karın ilçe dışına taşındığını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Aralıksız çalıştıklarını aktaran Bingöl, "Tüm mahalleleri temizledik, şimdi ilçe merkezinde kar küreme araçlarıyla karı toparlayıp ilçe dışında taşıyoruz. Şuana kadar 70-80 kamyon kar ilçe dışına taşıdık. Yoğun kar yağışı ilçemizde devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:40 Kaynak: İHA

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