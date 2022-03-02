Karlıova'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Karlıova'da karla mücadele sürüyor

02.03.2022 15:37

Karlıova'da karla mücadele sürüyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karlıova'da karla mücadele sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yılın 5 ayını kar altında geçiren Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçenin ana cadde ve sokaklarında biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyan ekipler, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Kar yağışının ilk gününden itibaren aralıksız çalıştıklarını belirten Karlıova Belediyesi çalışanı Turan Eroğlu, "Karlıova'da karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Gerek çatılardan düşen karları gerekse de sokaklarda biriken karları temizliyoruz. 3-4 aydır karla mücadele ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışmaktadır" dedi.

Karlıova'da karla mücadele sürüyor
Karlıova'da karla mücadele sürüyor
Karlıova'da karla mücadele sürüyor

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Hisarcık, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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