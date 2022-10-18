Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 16 Ekim Pazar günü, sokak köpeklerinin birbirine bağlanarak Karlıova ilçe çöplüğüne bırakılmasını içeren üzücü video hakkında Karlıova Kaymakamlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığı 'na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur ifadelerine yer verildi. Öte yandan belediyenin çöplükten alıp sahip çıktığı köpeklere yiyecek ve su verildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Karlıova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KARLIOVA'DA KÖPEKLER BAĞLANIP ÇÖPLÜĞE BIRAKILDI; İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika

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