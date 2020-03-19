Karlıova'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

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Karlıova'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı
7 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Karlıova Belediyesi tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında, özel kıyafetli ekipler, ilçedeki resmi kurum, taksi ve minibüs duraklarını dezenfekte etti.
Zabıta Müdürü Metin Bingöl, belediye olarak ilçede gereken tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.
"İnsanlarımızın uğrak yeri olan tüm mekanları dezenfektan ediyoruz." diyen Bingöl, "Bazı kurumları, taksi ve minibüs duraklarını şimdiye kadar dezenfektan ettik. Çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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