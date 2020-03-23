Karlıova'da koronovirüs tedbiri - Son Dakika

Karlıova'da koronovirüs tedbiri
6 saat önce
Karlıova ilçesinde korona virüse karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.
Karlıova ilçesinde korona virüse karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.
Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri yayanın yoğun olduğu cadde ve kaldırımlar deterjanlı suyla yıkadı.
Çalışmaları yerinde izleyen belediye başkan yardımcısı Sadri Bingöl, "Halkımızı bu tehlikeye karşı korumak için tüm önlemimizi alarak dezenfekte çalışmalarına başladık. Yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları deterjanlı su ile yıkadık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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