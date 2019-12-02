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Karlıova'da mahsur kalan 2 bin 500 koyun kurtarıldı
6 saat önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 bin 500 koyun, ekiplerin 2 saatlik çalışmalarıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:54 Kaynak: DHA
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 bin 500 koyun, ekiplerin 2 saatlik çalışmalarıyla kurtarıldı.
Karlıova'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yayladan, Serpmekaya köyüne çobanlar eşliğinde götürülen 2 bin 500 koyun sürüsü, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Sürüdeki çobanlar, İlçe Özel İdaresi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Harekete geçen ekipler, yaptıkları 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan koyunlar kurtarılarak, köye ulaşımları sağlandı.
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