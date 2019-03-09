Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

Karlıova'da Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Bahçe köyünde önceki gün mahsur kalan 11 öğretmen, dün akşam saatlerinde köydeki hastayı almak için yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından paletli ambulans ile ilçe merkezine getirildi.

Karlıova'da Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Bahçe köyünde önceki gün mahsur kalan 11 öğretmen, dün akşam saatlerinde köydeki hastayı almak için yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından paletli ambulans ile ilçe merkezine getirildi. 

Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyünde Bayram Şahin (48), kronik böbrek yetmezliği nedeniyle fenalaşınca yakınları tarafından sağlık görevlilerinden ambulans talebinde bulunuldu. Kar ve tipiden dolayı Bahçe köyüne ulaşımda zorluklar yaşanması nedeniyle UMKE ekipleri paletli ambulansla köye hareket etti. Uzun uğraşlar sonucu köye varan ekipler, böbrek hastası Bayram Şahin'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardında paletli ambulansa alındı. 

UMKE ekipleri ayrıca, Bahçe köyünden önceki gün ilçe merkezine gitmek için yola çıkan ve araçları kara saplanmasıyla köylerdeki evlerde kalan 11 öğretmeni de paletli ambulansla Karlıova ilçe merkezine ulaştırdı. 

- Karlıovabingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:58 Kaynak: DHA

Bahçe, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenler Ev Sahibi Oluyor Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar

Kız Öğrenci Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:06:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]