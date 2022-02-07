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Karlıova'da öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Karlıova'da öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından karne sevinci yaşadı

07.02.2022 11:34
Karlıova'da öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından karne sevinci yaşadı

Bingöl'de, kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde, öğrenciler karne sevincini yarıyıl tatilinin bittiği ilk gün yaşadı.

Bingöl'de, kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde, öğrenciler karne sevincini yarıyıl tatilinin bittiği ilk gün yaşadı.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan ve yılın 6 ayı kış koşullarının hüküm sürdüğü 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime yarıyıl tatilinden önce ara verilen ilçede, öğrenciler bugün karnelerine kavuştu.

15 gün boyunca heyecanla bekledikleri karnelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Öğrencilerden Hiranur Kaya, gazetecilere, kar yağışından dolayı karne alamadığını belirterek, "Karlıova'da kar yağdığı için ve okullar tatil olduğu için bu yıl tatil öncesi karne alamadık. Tatilin bitmesiyle karnelerimizi yeni alabildik." dedi.

Melike Dura ise, karnesini aldığı için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı sürdüğü, ulaşım imkanı olmadığı için yarıyıl tatili öncesi karne alamadık. Okulların açılmasıyla karnelerimizi aldık." diye konuştu.

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karlıova'da öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından karne sevinci yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlıova'da öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından karne sevinci yaşadı - Son Dakika
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