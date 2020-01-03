Karlıova'da öğrencilere kırtasiye desteği - Son Dakika
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Karlıova'da öğrencilere kırtasiye desteği

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde müftülük tarafından belirlenen bir okula kırtasiye desteği verildi.

Karlıova'da öğrencilere kırtasiye desteği, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde müftülük tarafından belirlenen bir okula kırtasiye desteği verildi.


Karlıova ilçe müftülüğünün başlattığı "Her Ay Maaşımdan İnfak Ediyorum" Projesi kapsamında, Mollaşakir Tarlacık ilkokulu Aralık ayında kardeş okul ilan edildi.Bu kapsamda öğrenciler için kırtasiye alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, Mollaşakir Tarlacık ilköğretim okulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette


öğrenciler için hazırlanan kırtasiye malzemeleri hediye edildi.


Bu etkinliğin her ay farklı bir ihtiyacı karşılamak suretiyle devam edeceğini belirten Demirkaynak, bundan sonra da kardeş okul olarak seçilen köylerde öğrencilere dini rehberlik faaliyetinde de bulunacaklarını söyledi. - BİNGÖL

Karlıova, Aralık, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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