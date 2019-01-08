Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Okullar Tatil Edildi, Çocuklar Karda Eğlendi

Karlıova'da Okullar Tatil Edildi, Çocuklar Karda Eğlendi

48 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti.

Karlıova'da Okullar Tatil Edildi, Çocuklar Karda Eğlendi, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti. Çocuklar iki günlük tatili karda oynayarak değerlendirdi.

Karlıova ilçesine 10 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda Pazartesi günü başlayan kar tatili sürüyor. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise ilçe merkezinde biriken karın içinde doyasıya eğlendi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapanması nedeniyle, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları da sürüyor. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

Bingöl, Kar, Karlıova, Güncel
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