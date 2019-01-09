Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Okullar Tatil Edildi, Çocuklar Karda Eğlendi

Karlıova'da Okullar Tatil Edildi, Çocuklar Karda Eğlendi

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti.

Karlıova'da Okullar Tatil Edildi, Çocuklar Karda Eğlendi, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti. Çocuklar iki günlük tatili karda oynayarak değerlendirdi.

Karlıova ilçesine 10 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda Pazartesi günü başlayan kar tatili sürüyor. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise ilçe merkezinde biriken karın içinde doyasıya eğlendi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapanması nedeniyle, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları da sürüyor. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:33 Kaynak: DHA

Bingöl, Kar, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:50:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Okullar Tatil Edildi, Çocuklar Karda Eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]