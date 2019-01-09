Karlıova'da Okullar Tatil Edildi, Çocuklar Karda Eğlendi (Yeniden)
1 saat önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti. Çocuklar iki günlük tatili karda oynayarak değerlendirdi.
Karlıova ilçesine 10 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda Pazartesi günü başlayan kar tatili sürüyor. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise ilçe merkezinde biriken karın içinde doyasıya eğlendi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapanması nedeniyle, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları da sürüyor. - Bingöl
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı