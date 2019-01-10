Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Okullar Yarın da Tatil

Karlıova'da Okullar Yarın da Tatil

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın da eğitime ara verildi.

Karlıova'da Okullar Yarın da Tatil, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın da eğitime ara verildi.

Karlıova ilçesinde uzun süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 gündür eğitim verilemiyor. Kar yağışının sürdüğü ilçede, Karlıova Kaymakamlığı tarafından yarın da ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:59 Kaynak: DHA

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