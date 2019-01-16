Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Okullar Yarın da Tatil Edildi

Karlıova'da Okullar Yarın da Tatil Edildi

2 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullar yarın da tatil edildi.

Karlıova'da Okullar Yarın da Tatil Edildi, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullar yarın da tatil edildi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün okullarda eğitim verilemedi. Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda yarın da eğitime ara verileceği bildirildi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

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