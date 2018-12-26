Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Okullara 1 Günlük Kar Tatili

Karlıova'da Okullara 1 Günlük Kar Tatili

43 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.

Karlıova'da Okullara 1 Günlük Kar Tatili, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.

Karlıova ilçesinde bugün aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle etkisini sürdürüyor. İlçede 20 dolayında köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla  Kaymakamlık, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okulları 27 Aralık perşembe günü tatil etme kararı aldı. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:07 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 20:50:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Okullara 1 Günlük Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]