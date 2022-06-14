Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Karlıova- Yedisu kara yolunda heyelan, Sarıkuşak köyünde ise sel meydana geldi. Her 2 bölgede de araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suyun yönünü değiştirip, yolları temizleyerek araçları kurtardı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sağanak sel ve heyelana neden oldu. Mahsur kalan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA

Karlıova, Güncel, Son Dakika

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