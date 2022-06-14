Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu - Son Dakika
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Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu

14.06.2022 17:58
Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sağanak sel ve heyelana neden oldu.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sağanak sel ve heyelana neden oldu. Mahsur kalan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Karlıova- Yedisu kara yolunda heyelan, Sarıkuşak köyünde ise sel meydana geldi. Her 2 bölgede de araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suyun yönünü değiştirip, yolları temizleyerek araçları kurtardı.


Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu
Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu
Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu
Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu
YORUMLAR
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Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
Kaynak: DHA

Karlıova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu - Son Dakika

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