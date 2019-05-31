Karlıova'da şehit aileleri ve gazilere iftar
2 saat önce
Karlıova Kaymakamlığınca şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Karlıova
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:37 Kaynak: AA
Kaymakamlığınca şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Karlıova merkez ve köylerinde yaşayan şehit aileleri ve gaziler, Karlıova Kaymakamlığınca düzenlenen iftarda bir araya geldi.
İftar programına, Kaymakam Levent Yetgin, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl
, Jandarma
Binbaşı Bülent Çırağ da katıldı.
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