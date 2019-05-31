Son Dakika Haberleri: Karlıova'da şehit aileleri ve gazilere iftar
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Karlıova'da şehit aileleri ve gazilere iftar

2 saat önce

Karlıova Kaymakamlığınca şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Karlıova'da şehit aileleri ve gazilere iftar, System.String[]
Karlıova Kaymakamlığınca şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Karlıova merkez ve köylerinde yaşayan şehit aileleri ve gaziler, Karlıova Kaymakamlığınca düzenlenen iftarda bir araya geldi.

İftar programına, Kaymakam Levent Yetgin, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Jandarma Binbaşı Bülent Çırağ da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:37 Kaynak: AA
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