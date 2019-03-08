Karlıova'da Şehit Annelerine Karanfil

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kurum temsilcilerinin eşleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kurum temsilcilerinin eşleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.



Aralarında Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'in eşi Ayfer Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün eşi Zeytin Bingöl ve İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katırcıoğlu'nun eşi Gizem Katırcıoğlu, 3 yıl önce şehit edilen güvenlik korucusu Tarık Aydemir ve İdris Demir'in annesine karanfil verdi.



Şehit annesi Makbule Aydemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimiz her zaman yanımızda. Yetkililerimiz sağ olsun özel günlerin dışında da sürekli bizi ziyaret ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

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