Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Seyyar Satıcıların Soğukla Mücadelesi

Karlıova'da Seyyar Satıcıların Soğukla Mücadelesi

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekmek parası kazanmak için seyyar satıcılık yapan vatandaşlar, kar yağışıyla zor şartlarda çalışıyor.

Karlıova'da Seyyar Satıcıların Soğukla Mücadelesi, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekmek parası kazanmak için seyyar satıcılık yapan vatandaşlar, kar yağışıyla zor şartlarda çalışıyor.


İlçeyi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, seyyar satıcılık yapan vatandaşları da olumsuz etkiledi.

Dörtyol çarşı merkezinde seyyar satıcılık yapan Şeref Karabulak, ailesinin geçimini sağlamak için yıllardır seyyar satıcılık yaptığını belirterek, "Soğuktan korunmak için kahvehanede sobanın yanında kendimi ısıtıyorum, dışarı çıktığımda ise devamlı hareket halindeyim. Kendimi soğuktan korumaya çalışıyorum." dedi.

İlçede kış aylarında balık sattığını dile getiren Hakan Uzun da "Karlıova gibi bir yerde bu işi yapmak çok zor. Balık sattığım için devamlı dışarıda olmak zorundayım ve soğuktan korunmak için fırında ateş közü getirip kendimi ısıtmaya çalışıyorum. Kimseye muhtaç olmamak için yıllardır bu işi yapıyorum. Çok şükür, ekmek paramız çıkıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:24 Kaynak: AA

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