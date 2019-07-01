Son Dakika Haberleri: Karlıova'da taksiciler kontak kapattı
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Karlıova'da taksiciler kontak kapattı

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 30 taksici, korsan taksilere tepki göstermek amacıyla kontak kapatma eylemi yaptı.

Karlıova'da taksiciler kontak kapattı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 30 taksici, korsan taksilere tepki göstermek amacıyla kontak kapatma eylemi yaptı.

Karlıova ilçesinde hizmet veren 30 taksici korsan taksiciliğe tepki göstermek amacıyla 2 saatlik kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi. İlçe merkezinde gerçekleştiren eylem ardından bir basın açıklaması düzenleyen taksiciler, vatandaşların korsan taksiciliğe geçit vermemesini istedi.

Taksiciler adına basın açıklamasında bulunan taksici Yılmaz Demir, "Bizler bu memleketin emekçileri olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Görüyoruz ki emeğimiz ve hakkımız gasp edilmektedir. Bizler, yeri geldiğinde sizler için gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden mücadele ediyoruz. Hiçbir vergi ödemeden, hiçbir zorluk çekmeden emeğimizi çalan emek hırsızları korsan taksicileri sizlerin huzurunda kınıyor ve emeğe saygılı olmalarını rica ediyoruz. Bu anlamda siz değerli Karlıova halkını da emeğimizi ve hakkımızı savunma konusunda bize destek vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:08 Kaynak: İHA
Karlıova, Bingöl, Güncel
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