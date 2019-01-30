Karlıova'da Terör Propagandasına 1'i Okul Müdürü 4 Gözaltı
17 dakika önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda, aralarında 15 Temmuz İlkokulu Müdürü E.S.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:20 Kaynak: DHA
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