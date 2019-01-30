Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Terör Propagandasına 1'i Okul Müdürü 4 Gözaltı

Karlıova'da Terör Propagandasına 1'i Okul Müdürü 4 Gözaltı

17 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karlıova'da Terör Propagandasına 1'i Okul Müdürü 4 Gözaltı, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda, aralarında 15 Temmuz İlkokulu Müdürü E.S.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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