Karlıova'da tipi etkili oldu - Son Dakika

Karlıova'da tipi etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10'lara kadar düşerken, Karlıova merkezi ve Erzurum karayolunda da yer yer kuvvetli tipi etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin de sıfıra indiği bölgede, karayolları ekipleri çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor.